Milli Eğitim Müdürü Aşçı, din kültürü öğretmenleriyle bir araya geldi

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda yapılan toplantıya İl Müftü Vekili Salih Eren, Din Öğretimi Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Selim Karahanlı, Hayat Boyu Öğrenme Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Hamza Çelenk, halk eğitim merkezi müdürleri, ilçelerimizde din öğretimi biriminden sorumlu ilçe şube müdürleri ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile imam hatip okullarında görevli meslek dersi öğretmenleri katıldı.

Müdürlüğün yürütülen projelerin konuşulduğu toplantıda, Adıyaman'da okullarda öğrencilere milli, manevi ve ahlaki değerleri kazandırmak amacıyla başlatılan çalışmalar değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, projeler kapsamında tüm öğretmenlere, özellikle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle meslek dersleri öğretmenlerine büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Milli, manevi, ahlaki değerlerin ve dini bilgilerin en doğru şekilde öğrencilerimize öğretilmesi gerektiğini belirterek, yapılan projelere etkin şekilde katılımın önemli olduğunu söyledi.

Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, katılımcılarla görüş alış verişinde bulunarak sorun ve isteklerini dinledi.