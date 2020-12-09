Mimar Sinan Mahallesinin altyapı çalışmaları devam ediyor

Aşırı yağışlardan dolayı problem yaşanan 1. Çevreyolunun Mimar Sinan Mahallesi kısmındaki çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, 600'lük yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.