Mimar Sinan MTAL bilim fuarı gerçekleştirdi

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulu'nun 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı yapıldı.

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulu'nun 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışı gerçekleştirildi.Fuarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrusunda üretilen 10 araştırma, 13 tasarım ve 1 inceleme olmak üzere toplam 24 proje sergilendi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Taştan, Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Tanju Teker, Adıyaman Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Bektaş, Daire Başkanı Zeynal Özçakmakcı ve okul müdürleri katıldı.

Okul Müdürü Mehmet Kuruş davetliler fuarda sergilenen eserler ile ilgili bilgi verdi.