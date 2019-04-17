Mimar Sinan MTAL Proje okulu oldu

Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Proje Okulu'na dönüştürülmesiyle ilgili tanıtım toplantı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (MEB-TOBB ve TOBB ETÜ) arasında mesleki eğitimin kalitesi arttırmak ve istihdamı desteklemek için protokol imzalandı.

Her ilden bir okulun kapsam içerisine alındığı protokole, Adıyaman'da Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seçildi. Protokol ile Proje okuluna dönüştürülen Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, protokol sürecini, protokol ile okulun elde ettiği kazanımları ve fırsatların anlatıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Adıyaman İl Milli Eğitimin Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Ramazan Çoban, Adıyaman Anadolu Lisesi Müdürü Abdülkerim Işık, Eğitimci Yazar Ali Bozkurt, basın mensupları, okul yöneticileri ve öğretmenleri katıldı.

Şube Müdürü Ramazan Çoban selamlama konuşmalarından, “Kalifiye elemanların yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitim ile ilgili seferberlik ilan edildi. Protokol kapsamında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje okulu oldu. Bu okulumuzun Adıyaman'a katkısı büyük olacaktır” dedi.

Okul Müdürü Mehmet Kuruş ise konuşmasında, “2023 Eğitim Vizyonuna uygun sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, sahip olduğumuz genç nüfusu küresel rekabette avantaja dönüştürmek ve ekonomimizin itici gücü haline getirmek, nitelikli bir mesleki teknik eğitimden geçmektedir. Mesleki eğitimde okuyan öğrenci oranlarının mutlaka arttırılması gerektiğini, Ülkemizin Kalkınma Planları, Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi, Eylem Planları ve Hükümet Programları gibi üst politika belgelerinde önemle vurgulandığı gibi, mesleki ve teknik ortaöğretimde yerel yönetimler ve sektör temsilcileri ile birlikte, işbirliklerinin arttırılması son derece önemlidir. Okulun kapasitesi, mesleki eğitimin il ve ülkenin kalkınması ile istihdam açısından önemlidir. Okulun eğitim öğretime başladığı 2010 yılından bugüne kadar özverili bir ekiple yaptıkları çalışmaların her alanda okulun standartlarını yükseltti” dedi.

Daha sonra söz alan okul öğretmenlerinden Gazi Murat Güler, yaptığı sunuda okulun tarihçesi ve kapasitesi, protokol kapsamına alınmanın avantajları ile öğrencilere sunacağı fırsatları dile getirdi.