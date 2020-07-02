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Mimar Sinan Parkı çevresinde düzenleme

Adıyaman Belediyesi, Mimar Sinan Parkı çevresinde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması gerçekleştirdi.


Son olarak şehrin en işlek noktalarından bir tanesi olan Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerindeki Mimar Sinan Parkının çevresinde düzenleme çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgenin kaldırımını yeniledi.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, uzun yıllardır değiştirilmeyen kaldırımlardan dolayı oluşan kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için başladıkları çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını dile getirdi.

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