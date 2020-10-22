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Mimar Sinan Parkı yenileniyor

Adıyaman Belediyesi, Mimar Sinan Kültür Parkı zemini yenilenerek, kauçukla döşedi.


Mimar Sinan Parkında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, park içerisinde oyun gruplarının bulunduğu alanın zeminine kauçuk döşendiğini dile getirdi. Çocukların sağlığı için yapılan bu işlemi kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını da sözlerine ekleyen yetkililer, parkın yeni haliyle çok beğenileceğini belirtti. Çocuklarıyla birlikte parka gelen ebeveynler ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ile getirdi.

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