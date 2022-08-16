Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine seyreden Barış Ekin Kılınç idaresindeki 02 ABP 540 plakalı kamyonet ile aynı istikamete gitmekte olan Muhammet Apaydın yönetimindeki 01 AJR 233 plakalı minibüsle Çatalağaç köyü yol ayrımında çarpıştı.

Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü Barış Ekin Kılınç ile Muhammet Apaydın yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücülerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.