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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Gökmen G. idaresindeki 02 AAL 137 plakalı Renault marka otomobil ile Mehmet Y. idaresindeki 02 AAV 915 plakalı Ford marka minibüs, Yeni Mahalle Fevzi Çakmak Ortaokulu yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs içerisinde bulunan Yasin Bilgiç yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Yasin B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçlar trafik polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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