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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda yaşanılan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda yaşanılan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, M. Y. idaresindeki 02 KD 490 plakalı otomobil ile Ş.G. idaresindeki 02 APP 305 plakalı minibüsle Cumhuriyet Mahallesi Şehit Cem Özgül İlköğretim Okulu yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücülerden M.Y. ile aynı otomobilde bulunan F.Y. isimli kadın yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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