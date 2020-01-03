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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman’da otomobil ile şehir içi minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile şehir içi minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Atatürk Bulvarı DSİ Karşısında meydana geldi. Abuzer Güler'in kullandığı 02 M 0219 plakalı yolcu minibüsüyle Fadıl Bilen yönetimindeki 02 ZA 775 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüste buluna Selma Hazar ve Furkan Hazar yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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