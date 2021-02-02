Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, FA., idaresindeki 02 AAV 209 plakalı Mercedes marka minibüs ile M.S., idaresindeki 33 ADZ plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs refüje çıkarak dura bildi. Kazada sürücülerden M.S., ile araç içerisinde bulunan U.T., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.