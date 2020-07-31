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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Gölbaşı- Malatya Karayolu Ozan Köyü yakınlarında Selim Genç yönetimindeki 44 AK 293 plakalı Ford marka minibüs ile Ömer Arslan kullandığı 46 NF 207 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Arslan ile otomobilde bulunan eşi Ezgi ve bebekleri Eylül Arslan yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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