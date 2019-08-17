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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Nejat B., (25) idaresindeki 06 EKZ 97 plakalı otomobil, Menderes Mahallesi Baraj yolu üzerinde Mustafa T. (39) idaresindeki 34 TB 4334 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüsle çarpışan otomobil daha sonra yol kenarında park halindeki 65 DH 660 plakalı otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücülerden Nejat B., Mustafa T., ile araçlarda bulunan Kürşat D., Elif T., ve İnci T., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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