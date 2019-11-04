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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Hastane Caddesinde üzerinde Hasan G., (34) yönetimindeki 34 ES 3403 plakalı otomobil ile Ziya Y., (40) yönetimindeki minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hasan G., Ziya Y., ve araçlarda bulunan Bedriye Ç. (19), Ebru A. (17), Ruken T. (26) ve Yılmaz Ş. (33), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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