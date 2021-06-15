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Minibüs kaldırıma çapıp devrildi: 5 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Polat idaresindeki 02 AJ 380 plakalı Ford marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Özel Evler mevkiinde kaldırıma çarparak devrildi. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Mehmet Polat ile minibüste bulunan Sıdıka Polat, Fatma Polat, Emine Aday ve Sabiha Tekinoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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