Minibüs refüje çıktı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde minibüsün refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Hüseyin Yıldız idaresindeki 06 EC 9720 plakalı minibüs, Karaburun Köyü içerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden refüje çıktı. Meydana gelen kazada sürücü Hüseyin Yıldız yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.