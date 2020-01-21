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Minibüs şarampole devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole devrildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole devrildi.


Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Ayhan Aygün idaresindeki 06 BF 7343 plakalı minibüs sürücüsü Kahramanmaraş karayolu 15. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Devrilen minibüste sadece kendisi bulunan sürücü yara almadan kurtuldu.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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