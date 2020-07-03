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Minibüs takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu havalimanı kavşağı yakınlarında Mehmet K. idaresindeki 44 HR 875 plakalı Ford marka minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücüsü Mehmet K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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