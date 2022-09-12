İhlas Haber Ajansı

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Minibüsün çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı.


Edinilen bilgiye göre, Asfalt Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde A. O idaresindeki 46 MA 4352 plakalı minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ekizler'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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