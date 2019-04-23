Minik Başkan makamda talimatını verdi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Nene Hatun Anaokulu öğrencisi Yiğit Taha Yalçın'a teslim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen törende Nene Hatun Anaokulu yöneticileri, öğretmenleri ve velisi, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile birlikte temsili Belediye Başkanı Yiğit Taha Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Minik Başkan Yiğit Taha Yalçın görev süresi boyunca ilgili birimleri arayarak talimatlarda bulundu.

Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç kendisine çiçek takdiminde bulunan Yiğit Taha Yalçın'a çeşitli hediyeler vererek, temsili başkan nezdinde tüm çocukların bayramını kutladı.