İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Minik Başkan makamda talimatını verdi

Nene Hatun Anaokulu öğrencilerinden Yiğit Taha Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adıyaman Belediye Başkanlığı makamına oturdu.


Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Nene Hatun Anaokulu öğrencisi Yiğit Taha Yalçın'a teslim etti.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen törende Nene Hatun Anaokulu yöneticileri, öğretmenleri ve velisi, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile birlikte temsili Belediye Başkanı Yiğit Taha Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Minik Başkan Yiğit Taha Yalçın görev süresi boyunca ilgili birimleri arayarak talimatlarda bulundu.


Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç kendisine çiçek takdiminde bulunan Yiğit Taha Yalçın'a çeşitli hediyeler vererek, temsili başkan nezdinde tüm çocukların bayramını kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.