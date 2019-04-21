İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Minik gazeteciler ilk röportajlarını Başkan Kılınç ile yaptı

Adıyaman Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri ders kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

Süleyman Kılınç ile röportaj yaptı.


Adıyaman Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri ziyaret ettikleri Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile röportaj yaptı. Ders kapsamında gerçekleşen röportajda miniklerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Kılınç, yeni görevi hakkında bilgiler verdi.


Minikler ise röportajda ağırlıklı olarak okullarının eksikliğine dikkat çekerek, Başkan Kılınç'tan bu ihtiyaçlarının giderilmesini istedi.


Başkan Kılınç, miniklerin bahsettiği ihtiyaçların giderileceğini söyleyerek öğrencileri sevindirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.