Minik gazeteciler ilk röportajlarını Başkan Kılınç ile yaptı

Süleyman Kılınç ile röportaj yaptı.

Adıyaman Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri ziyaret ettikleri Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile röportaj yaptı. Ders kapsamında gerçekleşen röportajda miniklerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Kılınç, yeni görevi hakkında bilgiler verdi.

Minikler ise röportajda ağırlıklı olarak okullarının eksikliğine dikkat çekerek, Başkan Kılınç'tan bu ihtiyaçlarının giderilmesini istedi.

Başkan Kılınç, miniklerin bahsettiği ihtiyaçların giderileceğini söyleyerek öğrencileri sevindirdi.