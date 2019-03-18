Minik öğrenciler Çanakkale Zaferini kutladı

Adıyaman'da, anaokulu öğrencilerinin kutladığı 18 Mart Çanakkale Zaferi, büyük ilgi gördü.

Adıyaman Fatma Uslu Anaokulu Öğrencilerinin okul bahçesinde gerçekleştirmiş olduğu 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarına okul idaresi ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Minik öğrencilerin seslendirdiği şiirler ve yapmış oldukları gösteriler büyük ilgi gördü. Heyecanları yüzlerine yansıyan anaokulu öğrencileri ve öğrenci velileri, bu tür etkinliklerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini Çanakkale ruhunun her zaman hatırlanması gerektiğini vurgulayarak programda emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söylediler.

Yapılan programla ilgili konuşan Fatma Uslu Anaokulu Müdürü Mehmet Taştan, “Bugün Çanakkale Zaferinin 104.Yıl Dönümü münasebetiyle bir program hazırladık. Bütün öğrenci ve velilerimizi çağırdık, 104 sene önce bu zaferi unutmamak ve unutturmamak adına bu programı yaptık. Programımızın çok coşkulu bir şekilde olduğunu görüyoruz. Velilerimiz oldukça beğendi, çocuklarımız da zaferi kutlayarak eğlendiler. Bu vesile ile ebediyete intikal etmiş olan bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hatıra fotoğrafları çekildi.