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Minik öğrenciler farklı kültürleri öğreniyor

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine Dünya’da ki farklı kültürleri öğrenmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine Dünya'da ki farklı kültürleri öğrenmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.


Her ay farklı bir kültürün tanıtıldığı etkinlikte bu ay Hint Kültürü tanıtılarak, Hint Partisi düzenlendi. Anaokulu öğretmeni Zeynep Öncel öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler Hint kıyafetleri giydi.


Öğrenciler Hint baharatları ve bir Hint tatlısı olan Jalebi tatlısından yedi. Hint kınaları yakan öğrenciler, Hint müzikleri eşliğinde dans etti.

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