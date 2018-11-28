Minik öğrenciler Rektör Gönüllü ile bir araya geldi

Dr. Mustafa Talha Gönüllü'yü makamında ziyaret etti.

Kreş Müdürü Mehmet Süzen ile birlikte kreş öğretmenlerinin de hazır bulunduğu ziyarette öğrenciler, kreş öğretmenleri ve kendileri adına Rektör Gönüllü'ye çiçek takdim etti.

Son derece sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Gönüllü, “Bugünün küçükleri yarının büyükleri olacak. Çocuklarımızı daha iyi koşullarda yetiştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çiçeği üniversitemizdeki bütün hocalarımız adına kabul ediyorum. Böyle akıllı ve tatlı çocukların elinden bu çiçeği almak da ayrı bir mutluluk benim için. Başta kreşimizin öğretmenlerine ve birbirinden şirin öğrencilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.