Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Adıyaman Belediyesi'ne bağlı Kadın ve Gençlik Merkezlerinde faaliyetlerini sürdüren yaz kurslarında eğitim gören minikler, düzenlenen çeşitli aktivitelerle bilgilerini pekiştiriyor.

Siteler, Fatih ve Cumhuriyet Mahalleleri ile Sitilce TOKİ'de hizmet veren Kadın ve gençlik merkezlerinde yaz tatili boyunca devam edecek olan Kur'an-ı Kerim kurslarında eğitim gören minikler, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarından trafik eğitimi aldı.

Verilen eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren minikler, birçok konuda yeni şeyler öğrendiklerini söyleyerek, eğitimleri veren polis amcalarına ve kurs yöneticileri teşekkür etti.