Minik öğrencilere yardımlaşma duygusu aşılanıyor

Edep Projesi kapsamında Sevgi Anaokulu yöneticileri çocuklara yardımlaşma ve paylaşma duygusu kazandırmak için proje başlattı. Minik öğrenciler evde oynamadığı, eski olmayan ya da yeni olan bir oyuncağını duygularını da küçük notlar halinde yazarak hediye paketi yapıp okula getirdi. Getirilen oyuncaklar yine çocuklarla beraber yardım kolisi şeklinde hazırlandı. Yardım kolileri belirlenen kardeş okula gönderildi.

Proje sorumluları Müjgan Çetinkaya ve Harun Fırat öncülüğünde projenin gerçekleştirildiğini dile getiren Okul Müdürü Cemal Önder, projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Cemal Önder etkinlikler ile ilgili bilgi vererek, “Proje kapsamında yardımlaşma ve paylaşma ile ilgili resim ve afişler hazırlanarak okul girişindeki rehberlik panosuna asıldı. Konuyla ilgili hikaye, özlü söz ve şiirler çıkarılarak hem diğer sınıflara hem de öğrenci velilerine gönderildi. Okulun yemekhanesinde kahvaltı saatinde diğer sınıfların kahvaltıları kır çiçekleri sınıfı tarafından hazırlandı. Okulda başka bir sınıfın dağılan oyuncaklarının toplanmasında yardımda bulunuldu. Yardımlaşma şarkısı öğretildi. Tüm okul öğrencilerine yardımlaşma ve paylaşma ile ilgili resimler yaptırılarak bazı resimlerin panoda sergilenmesi sağlandı. Yardımlaşma kutusu hazırlanarak okulun girişine konulup, çocukların oyuncaklarını içine bırakmaları sağlandı. İyilik yap adlı afiş çocuklarla hazırlanarak okulun girişine asıldı. Yardımlaşma davranış formu tüm çocuklara gönderildi. Farklı olan sınıflardan pastel boya, yapıştırıcı, kuru kalem boya, keçeli kalem boya ve makas gibi malzemeler toplanarak ihtiyacı olan okula gönderildi” diye konuştu.