İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minikler emniyeti gezdi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince minik çocuklara emniyet binaları gezdirildi.


Bir fabrikanın kreşinde kalan minik çocuklar Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği program kapsamında öğretmenleri ile birlikte Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Buraya getirilen minik çocuklar, özel harekat şube müdürlüğü, çevik kuvvet şube müdürlüğü ve KGYS (Mobese) hizmet binasını gezdi. Burada polislik mesleğinin de anlatıldığı etkinlikte minik çocuklar polislerle de bol bol güzel vakit geçirdi. Çocuklar daha sonra polis araçlarına bindirilerek meraklarını giderdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.