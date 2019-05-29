Minikler itfaiyeciliğe merak saldı

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiyecilik hakkında merak ettikleri sorulara cevap buldu. Daha önce de birçok okuldan itfaiyeciliğe meraklı yüzlerce öğrenciye tecrübelerini anlatıp, meslekleri hakkında bilgiler veren Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri, Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileriyle de yakından ilgilendi. Minik öğrencilere, yangından korunma yöntemleri ve yangın anında nasıl davranılması gerektiği gibi eğitimleri uygulamalı olarak gösteren itfaiyeciler, mesleklerinin inceliklerini anlattı.

Minikler ise itfaiyecilikle ilgili merak ettikleri soruları yetkililere sorarak bilgi sahibi olmaya çalıştı. Minikler ve öğretmenleri ziyaret sonunda yaptıkları konuşmada böyle güzel ve anlamlı bilgileri kendileriyle paylaştıkları için tüm itfaiyecilere teşekkür etti.