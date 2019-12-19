İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minikler Şire Pazarını gezdi

Yerli Malı Haftası nedeniyle anaokulu öğrencileri Adıyaman Şire Pazarını gezerek yerli ürünleri yerinde gördü.


Korucular Anaokulu her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası nedeniyle bu yıl farklı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler bu yıl Adıyaman'ın yöresel ürünlerinin satıldığı Şire Pazarını gezdi. Farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin gördükleri ürünler dikkatini çekti.


Pekmezinden pestiline, cevizinden bademine kadar birçok ürünü bir arada gören minik öğrenciler bu farklı etkinlik nedeniyle oldukça eğlendikleri görüldü.


Korucular Anaokulu Müdürü Ayşe Sevinç ise, öğrencilerin yerli ürünleri tanıması ve yöresel pazarda bunları görmesini bu etkinlikte amaçladıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.