Minikler tiyatro oyununu çok beğendi

Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından sahnelenen ‘Eğitim ve Biz' adlı tiyatro oyunu öğrencilerden büyük beğeni topladı.

Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından minik öğrenciler için hazırlanan ‘Eğitim ve Biz' adlı tiyatro oyunu öğrencilerden büyük ilgi gördü. Birçoğu ilk kez tiyatroya gelen öğrenciler oyunu çok beğendiğini dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda sahnelenen ‘Eğitim ve Biz' isimli oyunu başından sonuna kadar ilgiyle izleyen öğrenciler, oyun sonunda düzenlenen etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a, emeği geçenlere ve oyunculara teşekkür etti.

İlk kez bir tiyatroyu canlı izlediklerini söyleyen bazı öğrenciler, çok mutlu olduklarını belirtti. Oyunu Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz ve bazı birim müdürleri de çocuklarla birlikte izledi.