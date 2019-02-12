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Minikler uzayı tanıdı

Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri uzaydaki gezegenler ve göktaşları ile ilgili bilgi verildi.


Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu Minik Kelebekler Sınıfı öğrencileri öğretmen Zeynep Öncel öncülüğünde uzayı öğrendi. Öğrenciler astronot kostümü ve roket ile temsili yolculuk yaptı.


Öncel, öğrencilerin uzay gezegenler, gök taşları ve güneş ile ilgili meraklarının olmasından dolayı, hazırladığımız astronot kostümü ve roket ile uzaya temsili yolculuk yapıldı.


Öncel, öğrencilerin hem eğlendiğini hem öğrendiğini dile getirdi.

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