Miniklerden sokak şenliği

Adıyaman'da kreş öğrencilerinin düzenlediği ‘Sokak Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

Özel bir kreş ve gündüz bakım evi tarafından yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Sokak Şenliği' düzenlendi. Velilerin büyük katılım sağladığı şenliklerde çocuklar birbirinden güzel gösteriler ile velileri gururlandırdı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte çocukların gösterileri büyük beğeni topladı.

Çocukların gösterilerinin ardından palyaço ve sihirbazlık gösterileri ile minikler eğlenceye doydu.