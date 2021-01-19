İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mobil EBA aracı devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yağan kardan dolayı mobil EBA aracı kayarak devrildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yağan kardan dolayı mobil EBA aracı kayarak devrildi.


Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden Abdulhamit Yılmaz idaresindeki 02 AJ 329 plakalı Mitsubishi marka mobil EBA aracı, Belören Beldesi yol kavşağında yağan kardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.