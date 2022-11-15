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Motosiklet bariyere çarptı 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Uğur Koyuncu idaresindeki 07 ALA 580 plakalı motosiklet sürücüsü ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.


Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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