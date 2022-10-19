Motosiklet çalan 2 şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet çalan 2 kişi Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı ihbarına alan Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği olayın yaşandığı mahallede inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen C.G. ve H.S. isimli şüpheli şahıslar, aynı gün bahse konu motosiklet ile birlikte kovalama sonucunda suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gerekli işlemlerin ardından hırsızlık suçlamasıyla Kahta Adliyesi'ne sevk edilen zanlı C.G ve H.S., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.