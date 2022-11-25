Motosiklet çalmak isteyen şahıslar bekçilere yakalandı

Adıyaman'da, ikamet bahçesinde bulunan motosikleti çalmaya çalışan 3 şahıs, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi'nde bulunan bir ikametin bahçesindeki motosikleti gözüne kestiren 3 şahıs bahçeye girdi. Buradaki motosikleti almak isteyen şahısları mahalle ve çarşı bekçileri fark etti. Kaçmaya başlayan şahıslar ile bekçiler arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Destek ekiplerinde olay yerine gelmesiyle birlikte 3 şahıs yakalanarak gözaltın alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.