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Motosiklet çocuğa çarpıp kaçtı

Adıyaman’da, evlerinin önünde bulunan sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, evlerinin önünde bulunan sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden 7 yaşındaki Abdullah Y., evlerin önünde bulunan sokakta oyun oynadığı esnada kendisine plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen motosiklet çarptı. Motosikletin çarpması sonucu yaralanan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinden motosikletiyle beraber kaçan sürücünün yakalanması için ise polis ekipleri çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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