Motosiklet çocuğa çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 5 yaşındaki çocuk, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Y.G'ye, M.A., idaresindeki 02 LC 813 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Y.G., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.