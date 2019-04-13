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Motosiklet devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi, kazada sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi, kazada sürücüsü yaralandı.


Kaza, Adıyaman Sakarya Caddesinde meydana geldi. Adnan Taşar yönetimindeki 02 AAD 679 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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