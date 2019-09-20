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Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Melih Özer idaresindeki 02 AAV 045 plakalı motosiklet, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada sürücü Melih Özer ile Barış Saygı yaralandı. Hafif şekilde yaralanan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Müdahaleleri yapılan her iki genç hastaneye gitmeyi kabul etmedi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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