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Motosiklet hırsızları tutuklandı

Adıyaman’da kent merkezinde iki farklı motosiklet hırsızlığı olayına karışan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da kent merkezinde iki farklı motosiklet hırsızlığı olayına karışan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki 2 adet motosikletin çalınması olayına karıştığı iddia edilen M.E., ile M.A., isimli 2 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yakalanan her iki şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edilen her iki şahıs burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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