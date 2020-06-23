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Motosiklet hırsızları yakalandı

Adıyaman’da 3 farklı adreste motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.

Adıyaman'da 3 farklı adreste motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.


Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Varlık Mahallesi'nde çeşitli zamanlarda 3 adet motosiklet çalındı.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğimiz ile Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaptıkları ortak çalışma ile Kahta ilçesinde O.Y. ve S. E. E. isimli şahısları yakaladı. Ayrıca motosikletleri sattıkları 3 kişi tespit edilerek (suç eşyası satın almak suçundan) gerekli işlemler yapıldı. Çalınan 3 adet motosiklet alınarak sahiplerine teslim edildi. Şüpheli şahıslar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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