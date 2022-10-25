Motosiklet hırsızları yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalınan motosikletler jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulundu. Jandarma ekiplerince yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ile Besni ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Besni ilçesinde çalınan motosikletlerin bulunmasına yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde M.G. ve R.D. isimli şahısların motosikletleri çaldığı tespit edildi. Yapılan operasyonla adreslerinde yakalanan her iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken ele geçirilen 6'sı tam, 2'si parçalanmış olmak üzere 8 adet çalıntı motosiklet muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.