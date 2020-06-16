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Motosiklet hırsızlarına meydan dayağı

Adıyaman’da motosiklet çalan iki şahsı yakalayarak polise teslim eden vatandaşlar, şüphelilere meydan dayağı attı.

Adıyaman'da motosiklet çalan iki şahsı yakalayarak polise teslim eden vatandaşlar, şüphelilere meydan dayağı attı.


Edinilen bilgilere göre, önceki gün Turgut Reis Mahallesi'nde F.E.'ye ait 02 AAR 996 plakalı motosiklet çalındı. Çalınan motosikletin bulunması ve şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde motosikleti çaldıkları tespit edilen E.T. ile İ.Y. isimli iki şahsın, Kap Cami Mahallesi 1027 Sokak'ta oldukları tespit edildi. Bu esnada vatandaşlar sokaktaki iki şahsın hırsızlık şüphelileri olduğunu anlayınca yakaladı. Vatandaşlar yakaladıkları şahısları dövmeye başladı. Polis ekipleri, olay yerine gelerek şüphelileri vatandaşların elinden alıp gözaltına aldı. Yakalanan her iki şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü. Şahısların çalmış oldukları motosikleti ise Atatürk Bulvarı'na bırakarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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