Motosiklet ile kamyonet çarpıştı 2 kişi ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Kazım Erikçioglu idaresindeki 27 AGE 618 plakalı kamyonet, aynı istikamette önünde seyreden İbrahim Zeren idaresindeki 01 AEH 846 plakalı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan sürücü İbrahim Zeren ile Zübeyde Zeren ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.