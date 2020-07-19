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Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ali Baştürk idaresindeki 33 VB 173 plakalı Bajaj marka motosiklet ile Mehmet Baltaş idaresindeki 44 BH 936 plakalı Ford marka kamyonet, ilçe merkezinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ali Baştürk ile motosiklette bulunan Ferhat Sarıyolcu yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Çelikhan Devlet Hastanesine ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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