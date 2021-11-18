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Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Seyithan Aktulum idaresindeki 02 ACB 382 plakalı motosiklet ile Zekariya Avcı idaresindeki 02 M 0087 plakalı Ford marka minibüs, Yeni Mahalle 2.Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Seyithan Aktulum yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ile minibüs ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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