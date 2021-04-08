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Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edilen bilgilere göre, Suat K., idaresindeki 02 LE 120 plakalı motosiklet ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 HP 327 plakalı minibüsle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Suat K., ile motosiklette bulunan Yıldız K., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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