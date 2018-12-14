Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet A., idaresindeki 56 AJ 395 plakalı motosiklet ile Yasemin Ö., idaresindeki 40 AH 251 plakalı otomobil, eski 82. Yıl Devlet Hastanesi yakınlarında çarpıştı. Yaşanan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.