Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer K., idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Altınşehir Mahallesinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ömer K., yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ömer K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.